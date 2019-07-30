Нового регионального оператора по обращению с отходами выберут в Архангельской области

30.07.19 13:20

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

30 июля. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области определят нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

"Мы приняли решение о замене регионального оператора по схеме обращения с отходами. Компания "Экоцентр" (прежний оператор - ИФ) решила, что она не может выполнить весь тот комплекс задач, который мы решаем в рамках территориальной схемы обращения с отходами", - сказал Орлов в эфире местного телеканала "Регион 29".

По его словам, в настоящее время идет серьезная работа с Минприроды РФ над тем, как выйти из этой ситуации. "Потому что мы имеем достаточно жесткие и вполне содержательные планы по срокам работы территориальной схемы обращения с отходами, в ближайшие две недели закончится процесс создания нашей схемы", - отметил губернатор.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Орлов поручил правительству региона пересмотреть сроки передачи оператору полномочий по обороту ТКО по причине необходимости доработки территориальной схемы обращения с отходами.

Позже прокуратура Архангельской области внесла представление Минприроды региона из-за нарушения сроков перехода на новую систему. В министерство был направлен план мероприятий, предусматривающий переход Поморья к новой системе до 1 сентября 2019 года.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работу с ТКО начали региональные операторы, которые обеспечивают транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. При этом новые положения "мусорной реформы" не применяются до 1 января 2022 года для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.