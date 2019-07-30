Крым и Сочи лидируют в списке мест для отдыха в августе у россиян

30.07.19 13:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

30 июля. Interfax-Russia.ru - Большинство российских туристов планирует провести отпуск в России, самыми популярными направлениями стали Крым и Сочи, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса Aviasales.

В компании проанализировали бронирования авиабилетов на предстоящий месяц и выяснили, что 55% всех покупок пришлось на внутренние рейсы и чуть меньше - на зарубежные.

"Большинство путешественников проведет отпуск в российских городах. Самыми востребованными направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Средняя стоимость перелета в перечисленные города варьируется от 12 до 17 тыс. рублей. Среди зарубежных маршрутов повышенным спросом пользуются Тиват, Бургас, Барселона, Прага, Тбилиси, Ереван, Стамбул и Рим. Авиабилеты в популярные города стоят в среднем от 16 до 22 тыс. рублей", - рассказали в Aviasales.

Как отметил PR-директор сервиса Янис Дзенис, в августе снизится стоимость авиабилетов в Барселону - до 21 тыс. рублей (минус 14%), Минск - до 9,5 тыс. рублей (минус 12%) и Милан - до 17,5 тыс. рублей (минус 6%).