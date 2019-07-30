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30.07.19 13:23
Крым и Сочи лидируют в списке мест для отдыха в августе у россиян
В компании проанализировали бронирования авиабилетов на предстоящий месяц и выяснили, что 55% всех покупок пришлось на внутренние рейсы и чуть меньше - на зарубежные.
"Большинство путешественников проведет отпуск в российских городах. Самыми востребованными направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Средняя стоимость перелета в перечисленные города варьируется от 12 до 17 тыс. рублей. Среди зарубежных маршрутов повышенным спросом пользуются Тиват, Бургас, Барселона, Прага, Тбилиси, Ереван, Стамбул и Рим. Авиабилеты в популярные города стоят в среднем от 16 до 22 тыс. рублей", - рассказали в Aviasales.
Как отметил PR-директор сервиса Янис Дзенис, в августе снизится стоимость авиабилетов в Барселону - до 21 тыс. рублей (минус 14%), Минск - до 9,5 тыс. рублей (минус 12%) и Милан - до 17,5 тыс. рублей (минус 6%).
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