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30.07.19 13:25

Экс-сотрудница банка в Татарстане получила 4 года колонии за хищение 4 млн рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
30 июля. Interfax-Russia.ru - Ново-Савиновский районный суд Казани вынес обвинительный приговор бывшему специалисту допофиса Камского коммерческого банка Дине Самитовой, признанной виновной в хищении из банка 3,9 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" официальный представитель прокуратуры Татарстана Рамиль Ахметзянов.

Суд назначил Самитовой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отсрочкой наказания, сказал Ахметзянов.

Поскольку женщина содержит малолетнего ребенка, признала вину и ранее не привлекалась к уголовной ответственности, суд отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Экс-сотруднице банка инкриминировалось присвоение чужого имущества (ч.4 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, Самитова с июня по август 2018 года похитила из хранилища банка в общей сложности 3,9 млн рублей.

"Похищенные денежные средства Самитова передавала не осведомленному о ее преступной деятельности мужчине, который на данные средства делал ставки на спорт в различных букмекерских конторах, однако, все проиграл", - сообщил представитель надзорного ведомства.

Он отметил, что к моменту рассмотрения дела женщина успела вернуть банку 242 тыс. рублей.

Это не первый случай в Татарстане, когда сотрудницы банка похищали деньги ради мужчин, игравших на тотализаторе или сами увлекались игрой.

Так, в июне 2015 года Ново-Савиновский райсуд в Казани приговорил к 4,5 годам колонии экс-кассира банка "Ак Барс" Ландыш Галиеву, которая летом 2014 года похитила у банка в общей сложности более 60 млн рублей, поддавшись уговорам мужа, увлекшегося ставками у букмекеров. Сам супруг Галиевой получил 6 лет колонии.

В сентябре того же года Набережночелнинский городской суд Татарстана приговорил экс-заведующую кассой операционного офиса одного из банков к 3 годам лишения свободы условно, приняв во внимание наличие у нее двух несовершеннолетних детей. Следствие установило, что женщина с января по апрель 2015 года похитила из хранилища банка 4,6 млн рублей. По сообщениям СМИ, до этого она увлеклась игрой на тотализаторе и проиграла семейные накопления.

В июне 2016 года в розыск была объявлена кассир допофиса одного из банков в Казани Светлана Астафьева. По версии следствия, она похитила из банка 14,2 млн рублей, заменив их муляжами купюр "банка приколов", и, предположительно, уехала со своим мужем на белой иномарке.

В 2019 году широкий резонанс получила история башкирского кассира Луизы Хайруллиной, обвиняемой в хищении 20 млн рублей из кассы Россельхозбанка в башкирском городе Салавате. В июле полицейские задержали Хайруллину на съемной квартире в Казани. По сообщениям СМИ, муж Хайруллиной заявил следствию, что проиграл все деньги в азартных играх.

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