"Гринпис" призывает Минприроды пересмотреть приказ, который позволяет не тушить лесные пожары

30.07.19 13:32

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 июля. Interfax-Russia.ru - Гринпис России считает, что в первую очередь надо бороться с новыми лесными пожарами, так как с сильными пожарами, которые ушли в отдаленные районы на Север, уже ничего сделать нельзя.

"Мы ничего не можем сделать с теми огромными пожарами, которые ушли на Север. Мы просто физически не можем ничего сделать. Сейчас надо разбираться с новыми пожарами. Но опять же каждый день принимаются новые решения об отказе от тушения пожаров, потому что у регионов нет денег", - сообщил "Интерфаксу" руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

Он уточнил, что в той ситуации, которая сейчас наблюдается в регионах России с дымом и с последствиями пожаров для экологии и для людей, уже ничего сделать невозможно. "Конечно, надо тушить новые пожары и предотвращать новые пожары и ущерб, но вот то, что горит - будет гореть до дождей", - добавил Куксин.

По словам представителя российского отделения Гринпис, чтобы в дальнейшем бороться с распространением лесных пожаров, необходимо пересмотреть действующий приказ Минприроды РФ, который позволяет региональным властям отказаться от тушения некоторых лесных пожаров, если затраты на ликвидацию пожара превышают ущерб. Для этого необходимо пересмотреть границы "зоны контроля".

"Надо пересмотреть границы этих зон. Мы понимаем, что у нас в стране не хватит денег, чтобы тушить абсолютно все, и было бы популизмом заявлять, что надо тушить все пожары, у нас на это не хватит ни техники, ни денег", - сказал Куксин.

Пересмотр границ, по его словам, необходим из-за того, что туда ошибочно попали населенные пункты. Также необходимо убрать из "зоны контроля" зоны, где ведется заготовка древесины, "потому что если мы можем там рубить, то мы можем там тушить, тем более именно в этих зонах обычно и возникают пожары".

"И требуется дополнительно к этому приказу разработать нормативный акт, которого пока нет, который будет определять порядок принятия решений, потому что сейчас губернаторы на свой страх и риск принимают решение, где и что будут тушить или нет", - заявил Куксин.

Также эколог отметил, что для борьбы с пожарами не нужна массовая помощь добровольцев.

"Сейчас не та ситуация, когда нужна массовая помощь добровольцев, потому что пожары происходят на удаленных территориях и там работать не безопасно. Там должны работать профессионалы Авиалесоохраны. Они могут помочь с пожарами, но там, где их территория еще маленькая. Помогать тушить в населенных зонах, где ситуация еще под контролем", - сказал Куксин.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и региональным властям пересмотреть зоны контроля лесных пожаров, чтобы исключить переход пожаров на населенные пункты.

Накануне в соцсетях появился отрывок встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с участниками Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Глава региона заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно. Также он заявил, что отправлять людей в зону пожаров небезопасно.

В пресс-службе Минлесхоза Красноярского края сообщали журналистам, что удаленные лесные пожары в регионе, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат в связи с тем, что "прогнозируемые затраты в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб".

Между тем МЧС России сообщает, что режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области.

По данным федеральной службы "Авиалесоохрана", крупнейшие в России лесные пожары зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне. Дым распространился до населенных пунктов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтая, Хакасии.

В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров, которая собрала за пять дней более 300 тыс. подписей.