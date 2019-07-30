Россияне не довольны уровнем борьбы с коррупцией, заявили в Генпрокуратуре

30.07.19 13:34

© РИА Новости. Илья Питалев

30 июля. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян считает уровень коррупции в стране высоким и выше среднего, а работу правоохранительных органов в борьбе с этим злом недостаточно эффективной, заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, сославшись на результаты масштабного исследования путем опроса.

"Несмотря на то, что 80% опрошенных (почти 40 тыс. человек) называет удовлетворительной государственную антикоррупционную политику, тем не менее большинство из них считает уровень коррупции во всех сферах жизни высоким или выше среднего, а также неудовлетворительной работу уполномоченных органов по борьбе с ней", - сказал Буксман во вторник на коллегии Генпрокуратуры по итогам первого полугодия.

В этой связи первый замглавы надзорного ведомства потребовал от прокуроров "добиваться средствами надзора реализации всего комплекса антикоррупционных мер в органах и организациях всех уровней".

При этом в своей работе, по словам Буксмана, прокуроры должны учитывать последние изменения законодательства, в соответствии с которыми они наделены полномочиями контролировать расходы не только действующих, но и бывших чиновников.

Первый замгенпрокурора также призвал подчиненных активнее использовать такую меру, как привлечение к административной ответственности за коррупционные правонарушения, а также лишать права на участие в госзакупках компании и организации, которые были уличены в подобных нарушениях.