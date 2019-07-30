Оренбургская область начала массовый сбор арбузов

30.07.19 13:38

© РИА Новости. Томас Тхайцук

30 июля. Interfax-Russia.ru - Аграрии Оренбуржья начали массовый сбор арбузов, регион лидирует в РФ по посевным площадям бахчевых культур, сообщает пресс-служба правительства области.

С начала уборки, 25 июля, в регионе собран поливной арбуз на площади 1,5 тыс. га, Валовый сбор составил 67,5 тыс. тонн при средней урожайности 450 ц/га товарного арбуза (вес одного арбуза - 4-6 кг и выше).

По данным пресс-службы, в текущем году под бахчевыми занято 46,3 тыс. га, при этом на крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения приходится 98% всех посевов бахчевых.

В сообщении отмечается, что традиционно первое место по производству бахчевых культур в области (94% всех площадей) занимает Соль-Илецкий городской округ, обладатель товарного знака "Соль-Илецк - арбузная столица России".

Также в нынешнем году бахчевые культуры посеяны в Акбулакском, Беляевском, Илекском, Ташлинском районах.

"Урожайность бахчевых культур растет из года в год благодаря применению новых технологий возделывания, внедрению высокоурожайных сортов, увеличению площади капельного орошения", - сообщает пресс-служба.

В 2018 году в Оренбургской области было собрано 803,2 тыс. тонн (продовольственных) бахчевых культур при средней урожайности 167,4 ц/га.

Площадь под продовольственными бахчевыми культурами в регионе в 2019 году составила 46,3 тыс. га, в Волгоградской - 8,1 тыс. га, в Астраханской - 32,4 тыс. га.