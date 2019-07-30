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30.07.19 14:22
Экс-министр транспорта Соколов стал независимым директором Аэрофлота
"Согласиться с предложением Минтранса России, согласованным с Минэкономразвития, об осуществлении членом совета директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Максимом Соколовым, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г., деятельности в качестве независимого директора в совете директоров указанного общества", - говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации во вторник.
Соколов возглавлял Минтранс в 2012-2018 годах. В совет директоров "Аэрофлота", выдвинутый правительством, он вошел в конце 2018 года уже в статусе гендиректора строительной группы ЛСР. В настоящее время Соколов - первый замглавы ЛСР, пост гендиректора в июне вернул себе ее основной владелец Андрей Молчанов. В биографической справке на сайте "Аэрофлота" указано, что с 2018 года по настоящее время Соколов также входит в советы "Зарубежнефти" и "Транснефти".
В совете "Аэрофлота" сейчас два независимых директора - глава ООО "Арида", экс-президент МТС Василий Сидоров и управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской.
В действующем составе совет авиакомпании был утвержден на годовом собрании акционеров в конце июня. В него вошли 13 человек, новыми членами стали заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка. Оба - выдвиженцы от государства, в совет "Аэрофлота" они были номинированы впервые.
Покинули совет гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин (представлял в совете правительство) и гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов (выдвигался от своей же компании).
Остальные члены совета сохранили места, в том числе выдвигавшиеся от государства нынешний глава Минтранса РФ Евгений Дитрих (возглавлял прежний состав совета), первый зампред - член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, а также Соколов, Каменской и Сидоров.
Главу совета компании планируется избрать на заседании 31 июля.
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