Экс-министр транспорта Соколов стал независимым директором Аэрофлота

30.07.19 14:22

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

30 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство присвоило экс-министру транспорта РФ Максиму Соколову статус независимого директора в совете директоров "Аэрофлота", следует из распоряжения за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Согласиться с предложением Минтранса России, согласованным с Минэкономразвития, об осуществлении членом совета директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Максимом Соколовым, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г., деятельности в качестве независимого директора в совете директоров указанного общества", - говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации во вторник.

Соколов возглавлял Минтранс в 2012-2018 годах. В совет директоров "Аэрофлота", выдвинутый правительством, он вошел в конце 2018 года уже в статусе гендиректора строительной группы ЛСР. В настоящее время Соколов - первый замглавы ЛСР, пост гендиректора в июне вернул себе ее основной владелец Андрей Молчанов. В биографической справке на сайте "Аэрофлота" указано, что с 2018 года по настоящее время Соколов также входит в советы "Зарубежнефти" и "Транснефти".

В совете "Аэрофлота" сейчас два независимых директора - глава ООО "Арида", экс-президент МТС Василий Сидоров и управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской.

В действующем составе совет авиакомпании был утвержден на годовом собрании акционеров в конце июня. В него вошли 13 человек, новыми членами стали заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка. Оба - выдвиженцы от государства, в совет "Аэрофлота" они были номинированы впервые.

Покинули совет гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин (представлял в совете правительство) и гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов (выдвигался от своей же компании).

Остальные члены совета сохранили места, в том числе выдвигавшиеся от государства нынешний глава Минтранса РФ Евгений Дитрих (возглавлял прежний состав совета), первый зампред - член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, а также Соколов, Каменской и Сидоров.

Главу совета компании планируется избрать на заседании 31 июля.