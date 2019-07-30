Путин потребовал обеспечить диспансеризацию населения Сахалина должным образом

30.07.19 14:24

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко обеспечить реальную диспансеризацию населения в регионе.

"Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все", - сказал Путин на встрече с врио губернатора, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля во вторник.

В ходе встречи Лимаренко рассказал, что уровень продолжительности жизни в регионе на сегодняшний день ниже российского, а по заболеванию и смертности из-за онкологии позиции одни из худших в стране.

"Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы и вовремя не обращали внимания на здоровье, не было раннего обнаружения заболевания. Что мы предприняли сейчас уже, за эти полгода? Мы принципиально приняли решение о том, что нужна стопроцентная диспансеризация, это вопрос дисциплины, и у нас есть и политическая воля, и оборудование для решения этой задачи", - сказал Лимаренко.

По его словам, в области есть 25 передвижных высокотехнологичных комплексов, где люди могут пройти диспансеризацию.

"Вы сейчас сказали об этих мобильных комплексах. Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить", - подчеркнул президент.

Он добавил, что закрывать старые медицинских учреждения нужно только в том случае, если им на замену созданы новые.