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30.07.19 15:06
Новый аэропорт "Гагарин" откроют в Саратове
"Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте", - сказал Медведев в ходе встречи с вице-премьерами.
"Мы рассчитываем, что новый аэропорт "Гагарин" сможет стать крупным международным хабом. В рамках нацпроекта есть решение, касающееся закупки оборудования дополнительного для этого пункта на сумму 500 млн рублей", - отметил премьер-министр.
"Гагарин" откроется 20 августа, сообщал ранее Instagram volodin.saratov со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Терминал нового авиаузла строит холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга), параллельно государство обеспечивает строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 км.
Действующий аэропорт "Саратов-Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.
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