Новый аэропорт "Гагарин" откроют в Саратове

30.07.19 15:06

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

30 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, который будет носить имя Юрия Гагарина.

"Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте", - сказал Медведев в ходе встречи с вице-премьерами.

"Мы рассчитываем, что новый аэропорт "Гагарин" сможет стать крупным международным хабом. В рамках нацпроекта есть решение, касающееся закупки оборудования дополнительного для этого пункта на сумму 500 млн рублей", - отметил премьер-министр.

"Гагарин" откроется 20 августа, сообщал ранее Instagram volodin.saratov со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Терминал нового авиаузла строит холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга), параллельно государство обеспечивает строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 км.

Действующий аэропорт "Саратов-Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.