|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.07.19 14:33
Парк динозавров откроют на территории сочинского "Дендрария"
"В настоящее время ФГБУ "Сочинский национальный парк" разрабатывает уникальный проект по организации комплекса эколого-просветительской выставочной экспозиции", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе нацпарка во вторник.
"По поручению Минприроды России в Сочинском национальном парке только началась работа, как по определению границ предполагаемой выставочной экспозиции, так и по верстке её содержательной части", - привели в пресс-службе слова и.о. директора нацпарка Павла Хоценко.
Хоценко также выразил уверенность, что "при разработке проектной документации будущей экспозиции будут соблюдены все меры по сохранению уникальной дендрологической коллекции "зелёного сердца курорта".
В свою очередь, ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани на своей страничке в социальных сетях сообщила о создании на территории Дендрария парка динозавров.
"Целый гектар коллекций Сочинского дендрария отдадут под парк динозавров", - написала она. "Понимания специфики дендропарка не осталось", - посетовала Солтани.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket