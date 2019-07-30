Парк динозавров откроют на территории сочинского "Дендрария"

30.07.19 14:33

© РИА Новости. Нина Зотина

30 июля. Interfax-Russia.ru - Сочинский национальный парк намерен реализовать проект по созданию на территории парка "Дендрарий" выставочного центра на площади 1 га.

"В настоящее время ФГБУ "Сочинский национальный парк" разрабатывает уникальный проект по организации комплекса эколого-просветительской выставочной экспозиции", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе нацпарка во вторник.

"По поручению Минприроды России в Сочинском национальном парке только началась работа, как по определению границ предполагаемой выставочной экспозиции, так и по верстке её содержательной части", - привели в пресс-службе слова и.о. директора нацпарка Павла Хоценко.

Хоценко также выразил уверенность, что "при разработке проектной документации будущей экспозиции будут соблюдены все меры по сохранению уникальной дендрологической коллекции "зелёного сердца курорта".

В свою очередь, ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани на своей страничке в социальных сетях сообщила о создании на территории Дендрария парка динозавров.

"Целый гектар коллекций Сочинского дендрария отдадут под парк динозавров", - написала она. "Понимания специфики дендропарка не осталось", - посетовала Солтани.