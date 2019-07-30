Четырнадцать рабочих отравились газом в Подмосковье

30.07.19 14:36

© РИА Новости. Андрей Стенин

30 июля. Interfax-Russia.ru - Четырнадцать человек в поселке Ленинские горки получили отравление неизвестным газом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"14 рабочих в поселке Ленинские горки получили отравление неизвестным газом. Пострадавшие обратились в местную амбулаторию, где им была оказана первая помощь. Пациенты были распределены в медицинские учреждения в Домодедово, Подольск и Видное в удовлетворительном состоянии, а также в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что все пострадавшие - рабочие складов, у них были жалобы на головную боль, головокружение и тошноту.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент на месте проходят оперативные мероприятия, специалисты устанавливают причину отравления.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что отравление рабочих произошло после дезинфекции склада химвеществами.

"Накануне в здании проводилась химобработка помещения, сегодня рабочие самостоятельно обратились в медицинское учреждение. Их количество уточняется", - сказали во вторник в пресс-службе ведомства.