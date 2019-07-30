Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в РФ

30.07.19 14:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета величины регионального прожиточного минимума пенсионеров, что позволит избежать необоснованного ее занижения и определит уровень дополнительных доплат пенсионерам.

"Подписанный документ определяет порядок расчета социальных доплат к пенсиям в регионах. На прошедшем на прошлой неделе заседании правительства мы уже говорили на эту тему - были выделены 4 млрд 300 млн рублей на выравнивание доходов неработающих пенсионеров в 13 регионах", - напомнил Медведев в ходе встречи с вице-премьерами.

"Сегодня мы коснемся еще одно аспекта. Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год, от нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки, он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - сказал премьер-министр.