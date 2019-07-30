Медведев призвал не "показывать пальцем наверх" в вопросе борьбы с пожарами

30.07.19 14:52

© РИА Новости. Екатерина Штукина

30 июля. Interfax-Russia.ru - Главы субъектов РФ должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Справедливо сказано, что эта работа (борьба с пожарами - ИФ) - это компетенция региональных властей, и я полностью поддерживаю то, что было лишний раз отмечено. Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль. Не говорить какие-то общие слова, показывать пальцем наверх, а лично заниматься этим вопросом", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Так глава правительства отреагировал на доклад главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, который обратился к главе государства с просьбой дать поручение главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный усиленный контроль и персонально отвечать за достоверность представляемых данных и своевременности принятых мер.

Вместе с тем премьер признал, что регионы нуждаются в поддержке в борьбе с лесными пожарами.

В связи с этим он поручил Кобылкину вместе с другими коллегами, отвечающими за борьбу с пожарами, лично вылететь на места и посмотреть, как обстоят дела в регионах.

Медведев также поручил подготовить предложения и представить в правительство, чтобы усилить группировку по борьбе с пожарами и помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Он отметил, что МЧС подобное предложение уже подготовило.

В свою очередь Кобылкин в ходе доклада главе правительства о ситуации с пожарами отметил, что наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области.

Всего, по его словам, площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. Он рассказал, что в тушении пожаров задействовано 95% личного состава Авиалесохраны и вся имеющаяся у нее техника.

Для предотвращения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшены 100 профессиональных десантников и еще 100 могут быть направлены из северо-западных регионов страны.

"Ждем решения региональных комиссия по чрезвычайным ситуациям и готовы отправлять", - сказал министр.

Он заметил, что несмотря на предпринимаемые меры сохраняется угроза задымления населенных пунктов, однако на текущее утро превышения предельно допустимой концентрации дыма в воздухе не зафиксировано.

По словам Кобылкина, для сибирских регионов основной причиной пожаров в настоящее время является природный фактов - сухие грозы.

"В связи с неблагоприятным прогнозом предстоящего пожароопасного периода нами был увеличен объем финансирования регионов на переданные им лесные полномочия на 22%, в том числе на обеспечение пожарной безопасности. В исполнение указа президента в рамках нацпроекта "Экология" и по вашему личному поручению было выделено 6 млрд рублей на приобретение спецтехники и оборудования, что в два раза больше наших первоначальных планов", - доложил министр.

Он отметил, что по состоянию на конец июля уже закуплено порядка 5 тыс. единиц техники, еще 1000 будет поставлено до конца года.

"Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. Существует опасность превышения средних значений температуре в ряде территорий других федеральных округов", - добавил глава Минприроды.

Кобылкин заявил, что пострадавших в результате пожаров на данный момент нет.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в настоящее время для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействовано пять воздушных судов МЧС, осуществляется передислокации в Красноярский край аэромобильной группировки ведомства из Хакасии и Кемеровской области.

В готовности к перебазированию находится 10 воздушных судов МЧС, в том числе семь самолетов и три вертолета, а также курсанты Сибирской пожарной спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС.

"Конечно, органам исполнительной власти субъектов надо активнее работать в этом направлении", - подчеркнул министр, отметив, что угрозы населенным пунктам и жизням людей в настоящее время нет.