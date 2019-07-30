Собянин заподозрил оппозицию в подготовке новой провокации в Москве

30.07.19 15:02

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 июля. Interfax-Russia.ru - Либертарианская партия отказалась от намерения провести согласованную с властями Москвы акцию на проспекте академика Сахарова 3 августа, это может быть расценено как подготовка новой провокации для москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Либертарианская партия, которая заявила о желании провести митинг, ей было предложено организовать его на проспекте Сахарова, где очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг по их же заявке", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВ-центр" во вторник.

"Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и, похоже, готовят новую провокацию для горожан", - подчеркнул мэр.

Ранее во вторник первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил "Интерфаксу", что группа граждан, подавшая заявку на проведен митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством столицы площадки на проспекте академика Сахарова, и они были предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

"Сегодня состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте академика Сахарова", - сказал Олейник, отметив, что инициаторы были предупреждены, что "в соответствии с действующим законодательством они не могут проводить данное мероприятие".

"В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - заявил Олейник.

Со своей стороны председатель федерального комитета партии Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа, не сумев достичь с московскими властями компромисса о месте ее проведения.

"Мы с 12:40 до 13:20 пытались согласовать с руководством департамента региональной безопасности место проведения митинга. Предлагали разные варианты, но власти стоят на своем - только проспект (академика) Сахарова. У нас же нет мандата от гражданского общества на эту площадку. Раз власти не идут на компромисс, мы отозвали заявку", - сказал Бойко, добавив, что партия держится в стороне от несанкционированных мероприятий.

Ранее избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 30 июля суды Москвы рассмотрели более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников митинга 27 июля, под арест отправлено свыше 60 человек.