Регионы России получат 7 млрд рублей на борьбу с бедностью

30.07.19 15:04

© РИА Новости. Валерий Мельников

30 июля. Interfax-Russia.ru - Федеральное софинансирование программы соцконтракта для борьбы с бедностью в 13 российских регионах составит 7 млрд рублей, сообщил во вторник министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в рамках рабочего визита в Алтайский край, куда он назначен куратором.

"Федеральное софинансирование проектов по социальным контрактам составляет 7 млрд рублей. Так, только Алтайский край со следующего года будет включен в три программы, в том числе программу развития системы долговременного ухода. Если говорить о соцконтракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 млн рублей на софинансирование этих проектов", - сказал журналистам Топилин.

Он отметил, что 7 млрд рублей будут направлены 13 регионам страны в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью.

"Это не такие большие деньги, которые позволят сразу решить проблему в экспериментальных регионах. Задача заключается в том, чтобы отработать технологию. Мы никогда в России не реализовывали соцконтракты в таком объеме, как в 2020 году они предусмотрены", - подчеркнул Топилин.

Пилотный проект по анализу причин бедности запущен в 2019 г. в Алтайском крае, Туве, Республике Коми, Курганской области, Кабардино-Балкарии, Приморском и Пермском краях, Татарстане, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Липецкой и Томской областях.

Как сообщалось, 5 июля Топилин назначен куратором Алтайского края со стороны правительства России для разработки меры по ускоренному развитию региона. Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября.