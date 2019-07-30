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30.07.19 15:15

Дорога между ХМАО и Свердловской областью обойдется в 5 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Тимкив
30 июля. Interfax-Russia.ru - Стоимость строительства участка автодороги Куминский- Карабашка- Тавда, которая соединит Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Свердловскую область, оценивается в 5 млрд рублей, заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок журналистам во вторник.

Глава департамента напомнил, что ранее регионы заключили соглашение о строительстве этой дороги.

"Предварительно стоимость строительства нового участка дороги оценивается в сторону Карабашки примерно в 2,5 млрд рублей с нашей (ХМАО - ИФЙ) стороны и в 2,5 млрд - со стороны Свердловской области. О конкретных сроках (строительства - ИФ) пока сказать не могу. У Свердловской области сейчас большой проект - Универсиада, им необходимо найти возможность для привлечения средств для строительства этого участка", - сказал глава департамента.

По его словам, протяженность нового участка дороги по территории Югры и Свердловской области составляет по 25 км, также Свердловской области необходимо привести в нормативное состояние около 40 км дороги на участке Карабашка- Тавда.

Власти Югры планируют подключить к этому транспортному коридору и соседний Ямало-Ненецкий автономный округ, добавил Гребешок.

"Мы планируем точно также заключить соглашение с ЯНАО, чтобы этот коридор Екатеринбург- Карабашка (Свердловская область - ИФ)- Куминский- Урай (Югра - ИФ) замкнуть через Октябрьский и Белоярский районы (Югра - ИФ) в сторону Салехарда (ЯНАО - ИФ)", - отметил он.

От границы Югры до ЯНАО необходимо будет достроить 35 км дороги.

"У нас на эти 35 км проектно-сметная документация готова, но мы пока не торопимся (со строительством - ИФ), потому что мы должны понимать, пойдет ли Ямал в нашу сторону или мы упремся на границе в тупик", - добавил руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что в июне власти Югры и Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве и реконструкции участков межрегиональной автодороги Куминский- Карабашка- Герасимовка- Тавда. Свердловская область в течение 2019 года планирует начать проектирование своей части автодороги, в начале 2020 года ожидается подписание поэтапного плана ввода участков дороги. Югра уже ведет строительство своей части дороги.

В настоящее время из Югры до границы Свердловской области на автомобиле можно добраться по федеральной дороге Ханты-Мансийск- Тобольск- Тюмень, проходящей через Тюменскую область, которая, в свою очередь, граничит со Свердловской. Также регионы напрямую соединяет автодорога "Югра", завершающаяся участком Югорск-Серов.

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