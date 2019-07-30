Наградной знак "Русское Заполярье" появился в Мурманской области

30.07.19 15:20

Фото с сайта правительства Мурманской области

30 июля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области по случаю 125-летия экспедиции бывшего министра финансов, министра транспортных сообщений и председателя Совета министров Сергея Витте появился памятный наградной знак "Русское Заполярье".

Как сообщил путешественник Федор Конюхов журналистам во вторник, создание знака было его инициативой. Он отметил, что уважает жизнь и работу тех, кто вложил вклад в развитие Русского Севера, и считает необходимым отмечать труды особо выдающихся людей, которые в настоящее время развивают Заполярье.

Эскиз награды, предложенный Конюховым, представляет собой развернутую к зрителю Северным полюсом планету с нанесенными меридианами и параллелями и с изображением розы ветров.

Во время встречи путешественника с врио губернатора Андреем Чибисом, гендиректором ФГУП "Атомфлот" Мустафой Кашкой и капитаном атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрием Лобусовым была достигнута договоренность, что первые номинанты на получение памятного знака будут определены уже в середине августа.

Во вторник вечером Федор Конюхов на борту атомохода "50 лет Победы" отправится в пятый круизный рейс к Северному полюсу. В планах путешественника и художника написать несколько картин, посвященных макушке планеты и Арктике. Конюхов отметил, что в предыдущие путешествия к Северному полюсу, к примеру, на собачьих упряжках, взять с собой холст и кисти ему не удавалось.

Ранее в пресс-службе МЧС Мурманской области сообщили, что в честь 370-летия пожарной охраны России на ледоколе "50 лет Победы" отправится замначальника МЧС региона по государственной противопожарной службе Артур Хачатрян. На него возложена миссия установить на Северном полюсе флаг ведомства.

В этом году ледокол "50 лет Победы" выполнит пять туристических рейсов к Северному полюсу. Выход первого рейса состоялся 13 июня.

Атомный ледокол "50 лет Победы" - самый крупный действующий атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 м, ширина - 30 м, полное водоизмещение - 25 тыс. тонн, скорость хода - 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол - 2,8 м. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна - 138 человек.

Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия на ледоколе составляет от 1,9 млн рублей.

Сергей Витте в 1894 году выступил с инициативой незамедлительно начать осваивать русский Крайний Север. Уже через четыре года в Екатерининской гавани Кольской губы был заложен военный порт Александровский (ныне Полярный). В 1915 году было начато строительство на Мурмане второго порта, торгового - Романов (ныне Мурманск) и вести к нему от Петрограда железную дорогу, сначала одноколейную.

Тогда же для защиты морских коммуникаций начали формировать и флотилию Северного Ледовитого океана (с 1933 года - Северная военная флотилия, с 1937-го - Северный флот).

Одновременно, изначально только для обеспечения регулярных торговых рейсов из Европы к Архангельску и устьям Оби, Енисея, стали строить первые в Арктике радиометеостанции. В 1913-1915 годах они начали работать в проливе Югорский Шар, на мысе Канин Hос, островах Вайгач и Диксон.