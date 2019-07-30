Осторожно, злые: 12 пород собак в России назвали опасными для общества
  
Готов к диалогу: автор законопроекта о значимых IT-ресурсах может его изменить
   
Смертельная опасность: экосистему Байкала может уничтожить паводок
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
30.07.19 15:20

Наградной знак "Русское Заполярье" появился в Мурманской области

Фото с сайта правительства Мурманской области
30 июля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области по случаю 125-летия экспедиции бывшего министра финансов, министра транспортных сообщений и председателя Совета министров Сергея Витте появился памятный наградной знак "Русское Заполярье".

Как сообщил путешественник Федор Конюхов журналистам во вторник, создание знака было его инициативой. Он отметил, что уважает жизнь и работу тех, кто вложил вклад в развитие Русского Севера, и считает необходимым отмечать труды особо выдающихся людей, которые в настоящее время развивают Заполярье.

Эскиз награды, предложенный Конюховым, представляет собой развернутую к зрителю Северным полюсом планету с нанесенными меридианами и параллелями и с изображением розы ветров.

Во время встречи путешественника с врио губернатора Андреем Чибисом, гендиректором ФГУП "Атомфлот" Мустафой Кашкой и капитаном атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрием Лобусовым была достигнута договоренность, что первые номинанты на получение памятного знака будут определены уже в середине августа.

Во вторник вечером Федор Конюхов на борту атомохода "50 лет Победы" отправится в пятый круизный рейс к Северному полюсу. В планах путешественника и художника написать несколько картин, посвященных макушке планеты и Арктике. Конюхов отметил, что в предыдущие путешествия к Северному полюсу, к примеру, на собачьих упряжках, взять с собой холст и кисти ему не удавалось.

Ранее в пресс-службе МЧС Мурманской области сообщили, что в честь 370-летия пожарной охраны России на ледоколе "50 лет Победы" отправится замначальника МЧС региона по государственной противопожарной службе Артур Хачатрян. На него возложена миссия установить на Северном полюсе флаг ведомства.

В этом году ледокол "50 лет Победы" выполнит пять туристических рейсов к Северному полюсу. Выход первого рейса состоялся 13 июня.

Атомный ледокол "50 лет Победы" - самый крупный действующий атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 м, ширина - 30 м, полное водоизмещение - 25 тыс. тонн, скорость хода - 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол - 2,8 м. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна - 138 человек.

Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия на ледоколе составляет от 1,9 млн рублей.

Сергей Витте в 1894 году выступил с инициативой незамедлительно начать осваивать русский Крайний Север. Уже через четыре года в Екатерининской гавани Кольской губы был заложен военный порт Александровский (ныне Полярный). В 1915 году было начато строительство на Мурмане второго порта, торгового - Романов (ныне Мурманск) и вести к нему от Петрограда железную дорогу, сначала одноколейную.

Тогда же для защиты морских коммуникаций начали формировать и флотилию Северного Ледовитого океана (с 1933 года - Северная военная флотилия, с 1937-го - Северный флот).

Одновременно, изначально только для обеспечения регулярных торговых рейсов из Европы к Архангельску и устьям Оби, Енисея, стали строить первые в Арктике радиометеостанции. В 1913-1915 годах они начали работать в проливе Югорский Шар, на мысе Канин Hос, островах Вайгач и Диксон.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.07.19 17:26
МГИК отменил решение окружного избиркома об отказе в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
.
  30.07.19 16:34
Возбуждено дело о массовых беспорядках после акции в центре Москвы
.
  30.07.19 16:01
Жуков: в Госдуме не хватает представителей либерального направления
.
  30.07.19 15:02
Собянин заподозрил оппозицию в подготовке новой провокации в Москве
.
  30.07.19 13:59
Более 60 человек арестованы в Москве за участие в несогласованной акции 27 июля
.
  30.07.19 13:47
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве, рекордный холод - в Подмосковье
.
  30.07.19 11:08
ЦИК предложил арестованным кандидатам в Мосгордуму прислать на рассмотрение жалоб своих представителей
.
  30.07.19 10:45
В СПЧ готовы помочь арестованному участнику субботнего митинга
.
  30.07.19 10:37
Москвичи владеют более 2,5 млн долей в квартирах
.
  30.07.19 10:05
Неделя удмуртской кухни стартовала в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket