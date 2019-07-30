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30.07.19 15:23

Гидрометцентр: 30-градусной жары этим летом в Петербурге больше не ожидается

© РИА Новости. Владимир Астапкович
30 июля. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха будет колебаться в Петербурге в августе, но существенно не превысит среднемесячную норму в 16,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре во вторник.

В августе погодные условия в регионе будут определяться чередующимися воздействиями периферий полей высокого давления, связанных с Арктическим антициклоном, и периферий северо-атлантических циклонов. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит в течение месяца заметные колебания температурного фона.

В первой декаде августа прогнозируется волна холода, связанная с затоком холодного арктического воздуха в тыловой части циклона, во второй декаде температурный фон будет близким и слегка повышенным относительно нормы. В конце месяца температурный фон прогнозируется немного пониженным относительно нормы.

В Гидрометцентре также уточнили, что число дней с осадками и сумма осадков за месяц ожидаются повышенными относительно климатической нормы.

Большую часть месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах плюс 17-22 градусов, в отдельные дни в середине месяца прогрев может достигать 23-27. Ночью воздух будет остывать до 11-16 тепла.

В первой декаде и в последние дни месяца прогнозируется понижение дневных температур до плюс 12-17 градусов, ночные температуры при этом не превысят 6-11. Аналогичная погодная ситуация прогнозируется в Ленинградской области.

По многолетним данным по Санкт-Петербургу в августе абсолютный минимум температуры воздуха был отмечен 29 августа 1966 года и составил всего плюс 1,3 градуса. Самая высокая температура 37,1 градуса тепла была зарегистрирована 7 августа 2010 года.

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