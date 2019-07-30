Количество способов закупок в законе о госзакупках сократят с 11 до трех

30.07.19 15:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 июля. Interfax-Russia.ru - К ноябрю правительство РФ, как ожидается, внесет в Госдуму в закон о госзакупках поправки, большая часть из которых согласована со всеми профильными ведомствами, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Осенью этого года должен быть внесен законопроект о совершенствовании госзакупок", - сказал Жуков журналистам во вторник.

Он назвал согласованные предложения, которые должны войти в этот законопроект.

В частности, по словам Жукова, предлагается "сократить количество способов закупок с 11-ти до трех". При этом, как ожидается, оставят такие способы, как конкурс, аукцион, запрос котировок, а уберут запрос предложений, двухэтапный конкурс и так далее.

"Также предлагается оптимизировать порядок проведения закупок и сократить их сроки. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об установлении единых правил нормирования для всех уровней заказчиков - федерального, регионального, муниципального", - сказал Жуков.

По его словам, среди предложений, которые, как ожидается, будут приняты - введение универсальной стоимостной предквалификации, то есть допуск к закупкам, свыше определенного объема только участников, имеющих успешный опыт исполнения в объеме не менее 20% от минимальной цены контракта. "Это сильно отсеет липовые фирмы, которые ничего никогда не делали, но дают заявки по минимальной цене", - отметил первый вице-спикер.

Также практически все ответственные ведомства согласились минимизировать количество документов, формируемых заказчиками при осуществлении закупок, а также ввести законодательное определение понятия "этап контракта", сказал Жуков.

Кроме того поправки в закон о госзакупках будут предусматривать электронный документооборот на этапе исполнения контракта, включая акт приемки, добавил он.

"В числе ожидаемых изменений - включение банков, уполномоченных на открытие и ведение специальных счетов для обеспечения заявок - в перечень субъектов контроля, установить меры административной ответственности за соблюдение ими требований законодательства РФ в сфере контрактной системы", - отметил первый вице-спикер Госдумы.

Также, по его словам, предлагается установить требование об указании в составе заявки участника на участие в запросе котировок ИНН, так как он необходим для заполнения протокола средствами ЕИС.

"С этими предложениями вроде все ведомства согласны. Я думаю, многие вещи осенью примем. На рабочей группе договорились, что правительство будет вносить соответствующие поправки, это может быть сделано до 1 ноября", - отметил Жуков.

Жуков возглавляет созданную в марте этого года по поручению Государственной Думы рабочую группу по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая была сформирована в целях скорейшей выработки законодательных решений по повышению эффективности 44-ФЗ.

По итогам работы группы в апреле этого года в кратчайшие сроки были подготовлены поправки (128 поправок) ко второму чтению и принят федеральный закон № 71-ФЗ. В результате были значительно упрощены закупочные процедуры и реализация национальных проектов в целом.

К настоящему моменту в рабочую группу поступило более 200 предложений от депутатов, сенаторов, ведомств, регионов, научного и профессионального сообщества в целом, сказал Жуков.