Каждый четвертый россиянин считает, что его материальное положение ухудшилось

30.07.19 15:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 июля. Interfax-Russia.ru - Две трети жителей России (67%) считают, что их материальное положение за последние два-три месяца практически не изменилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам социологического исследования, с которыми ознакомился корреспондент "Интерфакса", как изменившееся в худшую сторону свое благосостояние оценивают четверть респондентов (24%). Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% сограждан, отмечают социологи.

По данным опроса, 39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.

Результаты исследования показали, что 34% участников опроса свое материальное положение оценивают следующим образом - "на одежду хватает, на крупную бытовую технику - нет", каждому четвертому хватает средств на питание, но не хватает на одежду, 12% респондентов жалуются на нехватку денег даже на питание.

По данным ФОМ, 18% опрошенных уверены, что их достаток позволяет приобрести бытовую технику, но не автомобиль, 11% респондентов говорят о своей способности приобрести авто.

В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% сограждан - как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.

Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.