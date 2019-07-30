На реконструкцию участка трассы Краснодар-Ейск направят 12 млрд рублей

30.07.19 15:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края до 2022 года планируют реконструировать участок автомобильной дороги регионального значения Краснодар- Ейск протяженностью 22 км, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во вторник оценил планируемый объем работ. Согласно сообщению, в последние годы автодорога Краснодар- Ейск значительно перегружена, интенсивность движения на участке от станицы Новотитаровской до Тимашевска составляет порядка 25 тыс. автомобилей в сутки.

"Большой поток транспорта вызывает на этом участке большие пробки, особенно в летний период. Дорогу в Краснодар со стороны Тимашевска нужно реконструировать, расширять и делать максимально комфортной. Таким образом мы уменьшим и аварийность", - заявил Кондратьев.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Алексея Переверзева, исправить ситуацию планируется за счет реконструкции двух дорожных объектов - в Динском и Тимашевском районах. Работы будут вестись в два этапа. В первую очередь на участке дороги протяженностью 10 км до станицы Медведовской будет увеличено количество полос с двух до четырех.

Кроме того здесь построят две транспортные развязки и дорогу, которая обеспечит новый непрерывный подъезд к станице Медведовской. Также на этом участке будет размещен автоматизированный пункт весового контроля, обустроена площадка для отдыха. Общая стоимость строительства объекта составит свыше 7 млрд рублей и займет около трех лет.

Второй этап - реконструкция участка дороги от Новотитаровской до границы с Тимашевском районом длиной 12 км. Работы по созданию четырехполосной дороги планируется завершить до сентября 2021 года. В районе станицы Старомышастовской построят транспортную развязку. Общая стоимость объекта - порядка 5 млрд рублей, ориентировочный срок строительства - два года.

"У нас достаточно еще дорог, ведущих в Краснодар, которые тоже требуют внимания. Поэтому необходимо реконструировать не только эту дорогу, а изучить все въезды в краевую столицу. Принципиально важно, чтобы они со всех сторон были комфортными и удобными",- подчеркнул Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в 2019 году объем дорожного фонда Краснодарского края составляет 32 млрд рублей.