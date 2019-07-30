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30.07.19 16:01
Жуков: в Госдуме не хватает представителей либерального направления
"На самом деле я считаю, что действительно, условно партий такого плана как "Союз правых сил" или "Яблоко" не хватает в Думе", - сказал Жуков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, достаточно ли в нижней палате парламента представительства либерального общества.
Первый вице-спикер считает, что "если бы была достаточно разумная консолидированная партия такого направления, то конечно, она преодолела бы барьер, и я думаю её мнение было бы важно услышать".
Вместе с тем он отметил, что "как-то так получается, что они не могут объединиться, и они не проходят в парламент".
Жуков полагает, что много подобная партия не наберёт, потому что нет "большого количества людей, которые поддерживали бы такое совсем радикальное либеральное направление".
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