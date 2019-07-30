Жуков: в Госдуме не хватает представителей либерального направления

30.07.19 16:01

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 июля. Interfax-Russia.ru - Политические силы либерального толка не проявляют достаточной способности объединиться, чтобы пройти выборы в Госдуму, хотя подобной партии в парламенте не хватает, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

"На самом деле я считаю, что действительно, условно партий такого плана как "Союз правых сил" или "Яблоко" не хватает в Думе", - сказал Жуков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, достаточно ли в нижней палате парламента представительства либерального общества.

Первый вице-спикер считает, что "если бы была достаточно разумная консолидированная партия такого направления, то конечно, она преодолела бы барьер, и я думаю её мнение было бы важно услышать".

Вместе с тем он отметил, что "как-то так получается, что они не могут объединиться, и они не проходят в парламент".

Жуков полагает, что много подобная партия не наберёт, потому что нет "большого количества людей, которые поддерживали бы такое совсем радикальное либеральное направление".