Врио губернатора Оренбуржья Паслер зарегистрирован кандидатом на пост главы региона

30.07.19 16:14

© РИА Новости. Михаил Климентьев

30 июля. Interfax-Russia.ru - Члены избирательной комиссии Оренбургской области во вторник зарегистрировали трех кандидатов на должность губернатора региона, сообщается на сайте избиркома.

В частности, были зарегистрированы Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия") и Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости).

Как ожидается, решение о регистрации еще двоих кандидатов, сдавших необходимый пакет документов, будет принято на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в избирком Оренбуржья поступили пакеты от пяти выдвиженцев на пост главы региона.

Документы представили врио главы Оренбуржья Денис Паслер ("Единая Россия"), финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), пенсионер Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), технический директор у ИП Константин Горячев (Демократическая партия России) и директор ООО "Елена 2001" Максим Амелин (КПРФ).

Ранее выдвинутый от партии "Яблоко" генеральный директор ООО "Умный мир" Ринат Хамиев уведомил избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры. Еще два выдвиженца, генеральный директор ООО "Ишимбайский машиностроительный завод" Петр Капишников ("Защитники Отечества") и председатель правления СНТСН "Родник" Сергей Стопак (ПАРНАС) не представили в избирком необходимые документы для регистрации.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Берг возглавлял регион с 2010 года. Врио главы региона был назначен Денис Паслер. Ранее он возглавлял ПАО "Т Плюс". Выборы губернатора Оренбургской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.