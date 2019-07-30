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30.07.19 16:16

Начальник тыла УМВД Приамурья арестован по подозрению в получении взятки

© РИА Новости. Виталий Белоусов
30 июля. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности начальника тыла УМВД России по Амурской области задержан по подозрению в получении взятки за приемку работ по строительству дома для сотрудников полиции.

"По данным следствия, 26 июля 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в особо крупном размере за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома для нужд УМВД России по Амурской области", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

Подозреваемый, а также посредник были задержаны сотрудниками УФСБ России по Амурской области при передаче денег. Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки), посредник подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что руководством ведомства по данному факту назначена служебная проверка, которую проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности.

"В случае установления вины, данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законом", - отметили в СК.

Полицейский взят под стражу, посредник находится под домашним арестом.

Как сообщалось, в июне текущего года также был взят под стражу бывший начальник тыла управления МВД по Амурской области, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, после выполнения работ по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский", расположенного в селе Екатеринославка Октябрьского района, он договорился с подрядчиком о проведении работ, не предусмотренных контрактом.

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