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30.07.19 16:34

Возбуждено дело о массовых беспорядках после акции в центре Москвы

© РИА Новости. Алексей Куденко
30 июля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о массовых беспорядках возбуждено после несогласованной акции оппозиции в минувшую субботу, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

"На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки)",- сказала Иванова.

Как установлено следствием, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

В результате этих действий, отметила представитель следствия, в субботу участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия.

"Следствием будет дана принципиальная оценка, как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них", - заявила она.

Кроме того, представитель СК уточнила, что расследуется три уголовных дела о насилии против полицейских. "В Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а также проводится ряд процессуальных проверок по фактам применения 27 июля 2019 года насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга в городе Москве", - сказала Иванова.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе, муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов на нарушителей.

В числе задержанных оказались Яшин и Янкаускас. Суд в понедельник вынес решение назначить им наказание в виде 10 и 7 суток административного ареста соответственно.

Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию 27 июля.

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