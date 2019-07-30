Глава Минприроды отправляется в Красноярск контролировать ситуацию с сибирскими пожарами

30.07.19 16:32

© РИА Новости. Александр Астафьев

30 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 31 июля вылетит в Красноярск для осуществления контроля над ситуацией в связи с пожарами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Министр летит завтра утром в Красноярск", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о контроле министерства за ситуацией с пожарами в Сибири.

Ранее на совещании с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды контролировать ситуацию с пожарами на месте.

"Безусловно, поддержка всё равно необходима. Я просил бы проверить ситуацию на месте. Дмитрий Николаевич, прошу вас вместе с некоторыми другим коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах", - сказал Кобылкину Медведев, слова которого приводятся на сайте правительства.