Группу туристов из 12 человек, сплавлявшихся в Бурятии, эвакуировали вертолетом

30.07.19 17:07

© РИА Новости. Илья Тимин

30 июля. Interfax-Russia.ru - Туристы из Свердловской области, сплавлявшиеся по реке в Бурятии, попросили эвакуации в связи с гибелью одного из участников сплава, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по республике во вторник.

"Поступила информация о том, что зарегистрированная туристическая группа с одним погибшим просит эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык. Из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. По предварительным данным, погибшему мужчине стало плохо с сердцем. Тургруппа эвакуирована в поселок Никола Иркутской области", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что 12 человек из Свердловской области находились в труднодоступной местности. Накануне спасатели не смогли эвакуировать туристов на вертолете из-за неблагоприятных погодных условий и направили к ним наземную группу. После стабилизации погоды за туристами вылетел вертолет.