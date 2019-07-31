|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.07.19 06:21
Сахалин может быть полностью газифицирован в течение 5 лет - сетевым и сжиженным газом
"В ближайшие 4-5 лет есть планы выйти на показатель почти в 100% по газификации Сахалинской области. Минэнерго будет способствовать этому", - сказал министр.
По данным "Газпрома", уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 37,2%.
Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лимаренко заметил, что в газодобывающем регионе лишь 14% населения обеспечено газом.
"Надо сказать, что это вызывает социальное напряжение, поскольку сами добываем газ и не имеем этого газа. С Миллером Алексеем Борисовичем принципиально этот вопрос решили, еще в январе-феврале работали с командой. Есть реальный план, реальные действия. И уже в этом году сдается часть объектов, которая позволяет к высокой части подключать низкую часть и раздавать газ населению", - сказал врио главы региона, которого цитирует пресс-служба Кремля.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket