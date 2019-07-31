Сахалин может быть полностью газифицирован в течение 5 лет - сетевым и сжиженным газом

31.07.19 06:21

© РИА Новости. Александр Демьянчук

31 июля. Interfax-Russia.ru - Уровень газификации Сахалинской области в течение следующей пятилетки может дойти до ста процентов (на данный момент - около трети), заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"В ближайшие 4-5 лет есть планы выйти на показатель почти в 100% по газификации Сахалинской области. Минэнерго будет способствовать этому", - сказал министр.

По данным "Газпрома", уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 37,2%.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лимаренко заметил, что в газодобывающем регионе лишь 14% населения обеспечено газом.

"Надо сказать, что это вызывает социальное напряжение, поскольку сами добываем газ и не имеем этого газа. С Миллером Алексеем Борисовичем принципиально этот вопрос решили, еще в январе-феврале работали с командой. Есть реальный план, реальные действия. И уже в этом году сдается часть объектов, которая позволяет к высокой части подключать низкую часть и раздавать газ населению", - сказал врио главы региона, которого цитирует пресс-служба Кремля.