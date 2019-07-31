Минобороны РФ намерено и дальше развивать военную инфраструктуру на Курилах

31.07.19 06:29

© РИА Новости. Сергей Красноухов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Новые объекты для расквартирования воинских контингентов будут построены на островах Курильской гряды, сообщил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

"Особое внимание по обеспечению комфортными жилищными условиями уделено дальним гарнизонам. На островах Курильской гряды завершаются работы по возведению двух новых общежитий, спланировано дальнейшее обновление и развитие этих военных городков", - сказал Жидко в интервью, которое публикует в среду газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Он отметил, что в округе проводится модернизация, обновление и возведение новых объектов военной инфраструктуры.

В целом в ВВО на 2019 год "спланировано строительство и реконструкция 319 зданий и сооружений", сообщил командующий.

"В плановом режиме ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству специальных объектов военной инфраструктуры, повышающих боевую мощь округа. Завершаются работы на объектах береговой инфраструктуры Тихоокеанского флота во Владивостоке", - сказал генерал.