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31.07.19 06:29
Минобороны РФ намерено и дальше развивать военную инфраструктуру на Курилах
"Особое внимание по обеспечению комфортными жилищными условиями уделено дальним гарнизонам. На островах Курильской гряды завершаются работы по возведению двух новых общежитий, спланировано дальнейшее обновление и развитие этих военных городков", - сказал Жидко в интервью, которое публикует в среду газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".
Он отметил, что в округе проводится модернизация, обновление и возведение новых объектов военной инфраструктуры.
В целом в ВВО на 2019 год "спланировано строительство и реконструкция 319 зданий и сооружений", сообщил командующий.
"В плановом режиме ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству специальных объектов военной инфраструктуры, повышающих боевую мощь округа. Завершаются работы на объектах береговой инфраструктуры Тихоокеанского флота во Владивостоке", - сказал генерал.
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