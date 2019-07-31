Шесть человек остаются в больнице после вспышки кишечной инфекции в интернате в Хабаровском крае

31.07.19 06:37

© РИА Новости. Гарвара Гертье

31 июля. Interfax-Russia.ru - В психоневрологическом интернате поселка Эльбан Хабаровского края, где 10 июля произошла массовая вспышка кишечной инфекции среди пациентов, частично снят карантин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, из 239 заболевших под наблюдением остаются 11 человек. Шесть из них продолжают лечение в стационаре.

Отмечается, что в учреждении завершены санитарно-эпидемиологические, гигиенические, а также лечебно-профилактические мероприятия. Проведена заключительная дезинфекция.

"Министерство социальной защиты населения также внепланово проверило все учреждения социального обслуживания края на предмет соблюдения санитарных норм и правил".