Делегация Исландии впервые будет участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

31.07.19 06:44

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Делегация Исландии впервые примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), традиционно проходящем на острове Русский во Владивостоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Исландцы примут участие в ВЭФ впервые. Посол планирует принять участие в пленарной сессии по туризму. И хотим, чтобы какие-то соглашения уже были подписаны на ВЭФ по сотрудничеству. Конечно, речь идет о планах по сотрудничеству на территории всего Дальнего Востока и на Камчатку, в частности", - приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова.

Он уточнил, что после недавнего визита представителей АПИ в Рейкьявик совместно с исландскими специалистами в ближайшей перспективе планируется разработать туристическую стратегию для Камчатки, а также сотрудничать в развитии теплоэнергетики края на основе камчатских геотермальных источников.

Делегацию возглавит посол Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.