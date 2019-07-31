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31.07.19 06:46
Суд изменил меру пресечения вице-мэру Якутска, обвиняемого в получении взятки
Отмечено, что на суде обвиняемый и его защитники просили избрать в отношении Гоголева одну из мер пресечения - личное поручительство, залог в размере 5 млн рублей или домашний арест по месту жительства.
"Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно", - говорится в сообщении.
Вице-мэру на период домашнего ареста установлен запрет на общение с участниками уголовного дела, нельзя отправлять и получать почтовые отправления, а также пользоваться Интернетом и средствами связи.
Кроме того, была изменена мера пресечения еще одному фигуранту дела - генеральному директору "Утум-инвест" Георгию Карамзину.
"Изменить в отношении обвиняемого Георгия Карамзина меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно", - говорится в сообщении.
Гоголев и Карамзин были освобождены в зале суда из-под стражи.
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