Суд изменил меру пресечения вице-мэру Якутска, обвиняемого в получении взятки

31.07.19 06:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 июля. Interfax-Russia.ru - Якутский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест заместителю главы Якутска Василию Гоголеву, обвиняемому в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Отмечено, что на суде обвиняемый и его защитники просили избрать в отношении Гоголева одну из мер пресечения - личное поручительство, залог в размере 5 млн рублей или домашний арест по месту жительства.

"Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

Вице-мэру на период домашнего ареста установлен запрет на общение с участниками уголовного дела, нельзя отправлять и получать почтовые отправления, а также пользоваться Интернетом и средствами связи.

Кроме того, была изменена мера пресечения еще одному фигуранту дела - генеральному директору "Утум-инвест" Георгию Карамзину.

"Изменить в отношении обвиняемого Георгия Карамзина меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

Гоголев и Карамзин были освобождены в зале суда из-под стражи.