Около 1,5 тыс. га леса горят в Якутии

31.07.19 06:53

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Двадцать четыре лесных пожара тушат в Якутии, общая площадь возгораний составила около 1,5 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба Минэкологии региона.

"Зафиксировано 24 лесных пожара, из них 9 - локализовано. Общая площадь пожаров составила 1,402 тыс. га", - говорится в сообщении.

Пожары тушат 788 человек, задействовано 72 единицы техники.

По информации пресс-службы МЧС России по Якутии на территории региона бушуют 139 природных пожаров на общей площади 1,146 млн га.

"Из них в зоне контроля - 115 природных пожаров. За ними ведется наблюдение и проводится контроль состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз. Тушение данных пожаров не ведется в связи с удаленностью и труднодоступностью. Затраты на тушение данных пожаров значительно превышают ущерб, который может быть ими нанесен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где зарегистрировано 16 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем с момента обнаружения, составила 215,378 тыс. га.

На территории Якутии работает воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, предназначенное для защиты населенных пунктов от перехода огня действующих природных пожаров.

Как сообщалось ранее, с 20 мая на всех землях лесного фонда Якутии установлен пожароопасный сезон.