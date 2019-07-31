Пожар в нацпарке в Бурятии тушат более 40 человек

31.07.19 07:09

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Четыре лесных пожара, в том числе и в Забайкальском национальном парке, тушили в минувшие сутки в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства в среду.

"В Забайкальском национальном парке действует лесной пожар на площади 279 га. На тушении задействовано 42 человека из числа лесной охраны. В районе парка действует режим ЧС, на остальной территории действует особый противопожарный режим", - говорится в релизе.

Кроме того, ликвидируют три лесных пожара в Северо-Байкальском районе. Общая площадь, пройденная огнем за сутки, составила 273 га. Продолжается тушение локализованного очага в Курумканском районе площадью 15 га.

В течение суток к ликвидации пожаров привлекались 177 человек, так как возгорания находятся в горной и труднодоступной местности, работы по тушению проводятся вручную.

Также под наблюдением находится 20 очагов возгорания на общей площади около 41 тыс га. Лесные пожары возникли в результате сухих гроз, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.