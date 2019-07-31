Около 140 тыс. га посевов сои и зерновых пострадали в Приамурье из-за ливней и паводков

31.07.19 07:11

© РИА Новости. Сергей Венявский

31 июля. Interfax-Russia.ru - Аграрии Амурской области оценили предварительные масштабы потерь от переувлажнения почвы из-за затяжных дождей и паводка - площадь поврежденных посевов сои и зерновых составила около 140 тыс. га.

"Предварительно пострадало 150 хозяйства на площади 138 тыс. 953 га. В том числе от разлива рек - 14,4 тыс. га, от града - 1,3 тыс. га, от переувлажнения почвы - почти 123,2 тыс. га", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

По данным областного гидрометцентра, в настоящее время почва сильно переувлажнена в Тамбовском, Белогорском и Серышевском районах.

На некоторые поля районные комиссии пока не могут добраться, чтобы оценить степень ущерба. В отдельных районах для этих целей задействуют авиацию и квадрокоптеры.