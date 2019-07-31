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31.07.19 07:25
Глава Якутии взял под личный контроль ситуацию с лесными пожарами в регионе
"Внимательно и с особой тревогой слежу за противопожарной ситуацией в республике. Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем", - сообщил Николаев в соцсетях.
Глава Якутии также отметил, что на тушении пожаров задействовано 790 человек и 84 единицы техники.
Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что главы субъектов РФ должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.
"Справедливо сказано, что эта работа (борьба с пожарами - ИФ) - это компетенция региональных властей, и я полностью поддерживаю то, что было лишний раз отмечено. Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль. Не говорить какие-то общие слова, показывать пальцем наверх, а лично заниматься этим вопросом", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Наиболее сложная лесопожарная обстановка сложилась в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области.
На территории Якутии Якутии бушуют 139 природных пожаров на общей площади 1,146 млн га.
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