Глава Якутии взял под личный контроль ситуацию с лесными пожарами в регионе

31.07.19 07:25

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Пожароопасная обстановка в Якутии, где горит более 1 млн га леса, находится под личным контролем главы республики Айсена Николаева.

"Внимательно и с особой тревогой слежу за противопожарной ситуацией в республике. Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем", - сообщил Николаев в соцсетях.

Глава Якутии также отметил, что на тушении пожаров задействовано 790 человек и 84 единицы техники.

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что главы субъектов РФ должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.

"Справедливо сказано, что эта работа (борьба с пожарами - ИФ) - это компетенция региональных властей, и я полностью поддерживаю то, что было лишний раз отмечено. Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль. Не говорить какие-то общие слова, показывать пальцем наверх, а лично заниматься этим вопросом", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка сложилась в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области.

На территории Якутии Якутии бушуют 139 природных пожаров на общей площади 1,146 млн га.