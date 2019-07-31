Густой туман стал причиной задержки 10 рейсов в Иркутск

31.07.19 07:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 июля. Interfax-Russia.ru - Утренний туман, плохая видимость при посадке явились причиной задержки 10 рейсов при прилете в аэропорт Иркутска, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в аэропорту.

"Прилеты задержаны по метеоусловиям: туман, плохая видимость. Никто не дает прогнозов, когда этот туман начнет рассеиваться", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло, в частности, задержан прилет самолета "Aero Mongolia" из Улан-Батора, S7 и "ИрАэро" - из Красноярска, "ИрАэро" - из Бодайбо, S7 - из Пекина.

Задержаны вылеты S7 в Талакан и Красноярск, "ИрАэро" - в Ленск, "Ангары" - в Нижнеангарск. На московские рейсы идет регистрация.