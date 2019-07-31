Более 700 тыс. га леса горит в Иркутской области

31.07.19 07:39

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Лесоохрана Иркутской области за сутки ликвидировала шесть пожаров общей площадью 4,2 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

Как отмечается, локализованы к утру 31 июля шесть очагов на площади 5,4 тыс. га.

"Действует 52 возгорания на общей площади 63,4 тыс. га, в том числе 58,5 тыс. га, покрытых лесом. В обслуживаемой зоне действует 21 пожар - 25,7 тыс. га, в том числе 23,1 тыс. покрытых лесом, в зоне контроля - 31 возгорание на 37,3 тыс. га, где 35,3 тыс. га покрыты лесом", - говорится в сообщении.

Как поясняется, по 11 возгораний находится в Киренском и Мамско-Чуйском районах, девять - в Бодайбинском, по семь - в Усть-Кутском и Катангском, шесть - в Казачинско-Ленском, один - в Качугском.

Кроме того, на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" действует пять возгораний. Их площадь составляет 1,7 тыс. га.

В зоне космического мониторинга действуют 77 очагов на площади 600,3 тыс. га, покрытых лесом, 41,5 тыс. га, непокрытых лесом и 4,2 тыс. нелесных га.

Таким образом, в общей сложности пожары охватили площадь более 716 тыс. га.