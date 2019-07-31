Вода остается в 1,7 тыс. домов в Иркутской области

31.07.19 07:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 июля. Interfax-Russia.ru - Более 1,7 тыс. домов, по данным на утро среды, остаются подтопленными в результате второй волны паводка в Иркутской области, сообщает Главное управление МВД по региону.

"По состоянию на 7:00 (2:00 мск) в 26 населенных пунктах остается подтоплено 1730 домов с населением 3051 человек, из них 934 ребенка, 2,3 тыс. приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост в Байкальске через реку Солзан), 13 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали 8 районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский. По уточненным данным, вода зашла в 30 населенных пунктов, 1,8 тыс. домов с населением 3,965 тыс. человек.