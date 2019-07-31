Более 100 человек прибыли в Красноярский край из Кемеровской области и Хакасии для борьбы с лесными пожарами

31.07.19 07:55

© РИА Новости. Варвара Гертье

31 июля. Interfax-Russia.ru - Дополнительная аэромобильная группировка МЧС прибыла в Красноярский край из Кемеровской области и Хакассии для участия в тушении лесных пожаров, сообщает в среду пресс-служба красноярского главка МЧС России.

"Колонна из 15 единиц специализированной и высокопроходимой техники и более 100 человек спасателей и пожарных из соседних субъектов прибыли в Красноярск для оказания помощи в защите населенных пунктов от лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду утром группировка выдвинулась в Богучанский район, где складывается напряженная ситуация с природными пожарами.

Ранее в данный район на вертолете вылетели 46 сотрудников красноярской специализированной пожарной части.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Красноярского края действует 111 лесных пожаров на площади 1,07 млн га. В борьбе с огнем задействованы 771 человек и 381 единица техники. Также в Богучанский район направлены 2 воздушных судна Бе-200, в готовности еще один самолет БЕ-20 и вертолет Ми-8.