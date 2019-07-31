Комплекс мер по предотвращению гибели пчел готовят в Минсельхозе РФ

31.07.19 09:35

© РИА Новости. Сергей Аверин

31 июля. Interfax-Russia.ru - Министерство сельского хозяйства РФ обсуждает комплекс мер, который будет предложено ввести для предотвращения отравления пчел из-за обработки полей средствами защиты растений, сообщил первый замминистра Джамбулат Хатуов журналистам в Майкопе во вторник.

"В первую очередь, нужен реестр пчеловодов каждого региона с их фактическим размещением. Со стороны аграриев требуется более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса", - сказал Хатуов.

По его словам, окончательная оценка и анализ будут доложены вице-премьеру Алексею Гордееву на совещании 5 августа.

"Драматизировать ситуацию нет смысла. В ряде регионов сегодня региональные правительства предусматривают компенсацию пчеловодам. В ряде регионов начались судебные разбирательства, думаем, надзорные органы дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц и хозяйствующих субъектов", - добавил Хатуов.

Как сообщало ранее министерство сельского хозяйства РФ, в 25 регионах России, согласно данным на 29 июля, погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).

По данным ФГБНУ "Федеральный научный центр пчеловодства", на которые ссылается Минсельхоз, сложившаяся ситуация могла быть вызвана ранним наступлением весны и высокой температурой, что привело к быстрому развитию вредителей. Применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом вызвало выработку резистентности к ним у каждого последующего поколения вредителей, в результате чего возникла необходимость использования других инсектицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчел, поясняло ведомство.