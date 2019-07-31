Томский губернатор упразднил должность заместителя по профилактике коррупции

31.07.19 09:51

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31 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин исключил из структуры исполнительных органов государственной власти должность заместителя губернатора региона - начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соответствующее постановление опубликовано на сайте региональной администрации.

"Губернатор принял решение упразднить должность одного из 12 своих заместителей. С 30 июля начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений не будет иметь статуса заместителя губернатора. Работу департамента губернатор курирует сам, оперативное управление этим подразделением Сергей Жвачкин возложил на вице-губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова", - пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник департамента информационной политики региона Алексей Севостьянов.

Заместителю губернатора подчинялся только один департамент, который он одновременно и возглавлял. Теперь же должность заместителя губернатора упразднена, однако антикоррупционный департамент продолжит свою работу. Исполняющим обязанности начальника департамента назначен Сергей Аксиненко.

Как сообщалось, должность заместителя губернатора - начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений обладминистрации занимал Александр Шестаков, который скончался 15 июля после продолжительной тяжелой болезни. Он был заместителем губернатора с 2015 года, департамент возглавлял с момента его основания в 2017 году.