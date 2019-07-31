В Петербурге к 2020 году для всех пациентов поликлиник заведут электронные медкарты

31.07.19 09:57

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 июля. Interfax-Russia.ru - К концу 2020 года всем, кто обратился за медицинской помощью в петербургские поликлиники, будет оформлена электронная медицинская карта, сообщает пресс-служба Смольного.

К этому сроку будет полностью завершено оснащение рабочих мест врачей и медсестер компьютерной техникой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов посетил поликлинику № 78 Фрунзенского района и проинспектировал процесс внедрения электронных медицинских карт.

"С 1 июля в учреждении перешли на новую систему записи к врачам - через терминалы в холле, на сайте gorzdrav.spb.ru и по телефону. Очереди в регистратуру исчезли - теперь пациенты обращаются туда только в экстренных случаях. Полностью оптимизировано проведение диспансеризации, а компьютерами оснащены рабочие места не только врачей, но и медсестер", - говорится в сообщении.

"Такая модель медицинского учреждения экономит время и деньги пациентов. Пациенты обязательно оценят хороший сервис", - цитирует пресс-служба слова Беглова. Он подчеркнул, что сегодня многие люди обращаются в учреждения коммерческой медицины, потому что там не нужно тратить время на длительное ожидание приема у врача.

На работу по новым стандартам переведены уже 37 детских и 14 детских поликлиник. До конца года бережливыми станут все 75 детских и 35 взрослых поликлиник.