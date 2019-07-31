Избирком Алтая допустил до выборов главы региона трех из восьми претендентов

31.07.19 10:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Избирком Республики Алтай отказал в регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах главы региона представителям региональных отделений партий "Справедливая Россия" и "Зеленые" из-за недостатка подписей для прохождения "муниципального фильтра", сообщает пресс-центр регионального избиркома.

"30 июля состоялось заседание избирательной комиссии республики, в ходе которого члены комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы региона Леониду Ефимову ("Справедливая Россия" - ИФ) и Александру Чеконову ("Зеленые" - ИФ) в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации", - говорится в сообщении.

При этом члены избиркома приняли решение зарегистрировать кандидата от регионального отделения "Единой России" Олега Хорохордина, который вместе с ними предоставлял подписи для прохождения "муниципального фильтра".

Таким образом, в избирательных бюллетенях будет всего три фамилии - действующий врио главы региона Хорохордин, Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.

Как сообщалось, изначально избирком уведомили о своем намерении бороться за пост главы региона восемь кандидатов: Хорохордин, Софронов, Ромашкин, Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - Власть Народу") Ефимов, Чеконов, Мерген Теркин (Партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров") и Александр Транов ("Гражданская инициатива").

Претендентам необходимо было представить в избирком более 80 подписей депутатов и глав муниципалитетов в свою поддержку, чтобы пройти "муниципальный фильтр". Первыми это сделали Софронов и Ромашкин. Позднее представили подписные листы Хорохордин, Ефимов и Чеконов. Теркин, Соловьев и Транов не предоставляли подписи в избирком.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Глава государства назначил Хорохордина врио главы Республики Алтай.

Выборы главы региона пройдут 8 сентября.