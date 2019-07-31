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31.07.19 10:09
Число жертв пожара в кировском тепличном комплексе возросло до пяти
"24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, однако, несмотря на помощь медиков, в ночь на 31 июля скончался", - сообщает региональное СУ СКР.
Таким образом, число жертв пожара возросло до пяти.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в автомашине, стоящей на первом этаже здания", - добавляет следствие.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля в деревянном двухэтажном строении, расположенном в комплексе промышленных теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур, произошел пожар. В огне погибли четыре человека 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один был госпитализирован.
Все погибшие работали и проживали на территории тепличного комплекса.
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