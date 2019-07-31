Число жертв пожара в кировском тепличном комплексе возросло до пяти

31.07.19 10:09

© РИА Новости. Николай Хижняк

31 июля. Interfax-Russia.ru - Скончался еще один пострадавший в результате пожара в тепличном комплексе, расположенном в Шабалинской районе Кировской области.

"24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, однако, несмотря на помощь медиков, в ночь на 31 июля скончался", - сообщает региональное СУ СКР.

Таким образом, число жертв пожара возросло до пяти.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в автомашине, стоящей на первом этаже здания", - добавляет следствие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля в деревянном двухэтажном строении, расположенном в комплексе промышленных теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур, произошел пожар. В огне погибли четыре человека 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один был госпитализирован.

Все погибшие работали и проживали на территории тепличного комплекса.