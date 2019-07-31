Архитектурная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки

31.07.19 10:12

© РИА Новости. Илья Питалев

31 июля. Interfax-Russia.ru - В 2019 году новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы-реки, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост", - рассказал Бирюков журналистам во вторник.

Он уточнил, что новая подсветка украсит, в частности, храм Святителя Николая на Раушской набережной и здание Кригскомиссариата на Космодамианской набережной.

"Архитектурно-художественная подсветка позволит преобразить акваторию Москвы-реки и сделать более привлекательными и популярными водные и наземные туристические маршруты города", - заявил заммэра.

Бирюков добавил, что за последние годы архитектурно-художественная подсветка появилась почти на 2 тыс. московских зданий.