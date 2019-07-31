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31.07.19 10:18
ФАС выявила финансовые нарушения при освещении работы мэрии Перми в СМИ
"Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило признаки нарушений антимонопольного законодательства в действиях мэрии (Перми - ИФ) при выделении субсидий для СМИ (. . .) Администрация, используя инструмент предоставления субсидий и оплачивая за этот счет материалы, созданные по заданной администрацией тематике, фактически уклонялась от проведения публичных и конкурентных процедур, предусмотренных 44-ФЗ (закон о госзакупках - ИФ) и других установленных данным законом обязанностей", - говорится в пресс-релизе.
Эти обстоятельства были выявлены в ходе внеплановой проверки, поводом для которой стало обращение ЗАО "Проектное финансирование" (учредитель интернет-журнала "Звезда"). Заявка этой компании на предоставление субсидии была отклонена.
Как сообщила журналистам начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова, в ходе проверки выяснилось, что администрация выделяла деньги СМИ не по итогам проведения конкурсных процедур, как того требует закон, а путем предоставления субсидий. Цели, на которые организациям могут выделяться субсидии, определены в законодательстве в исчерпывающем перечне. Освещение деятельности органов власти через СМИ в этот перечень не входит, добавила Белова.
"Нами был сделан вывод, что расходование бюджетных средств таким образом неправомерно (. . .) В порядке закона N44 должны были проводиться конкурентные закупки, все в равной степени должны были иметь доступ к праву заключения муниципального контракта (. . .) Субсидии, выплачиваемые администрацией, выступали как обход закона N44, данные деньги необходимо было расходовать посредством заключения муниципальных контрактов", - сказала она.
Белова заявила, что выделение денег СМИ таким способом мэрия Перми практикует уже несколько лет, с 2016 года по настоящее время израсходовано около 176,2 млн рублей.
Кроме того, по закону все субсидии предоставляются безвозмездно, однако взаимоотношения администрации Перми и СМИ носили возмездный характер. В частности, мэрия определяла тематику публикуемого материала, согласовывала и корректировала его, а затем оплачивала его через субсидии.
Также при анализе электронной переписки должностных лиц мэрии со СМИ антимонопольный орган выявил координацию между ними. Так, некоторым СМИ оказывались преференции, им позволяли менять заявки и помогали заполнить документацию.
В этой ситуации управление усматривает признаки нарушения ч.1 ст. 15 закона "О защите конкуренции". В ближайшее время УФАС планирует направить мэрии предупреждение, в котором может быть сформулировано требование об отмене такого порядка выделения денег и проведении конкурентных процедур в дальнейшем. После вынесения предупреждения мэрия должна будет его исполнить в течение 14 дней, в противном случае будет возбуждено антимонопольное дело. Если нарушение будет установлено, то виновникам грозит штраф.
Кроме того, ведомство намерено решить вопрос о судьбе действующих соглашений, по которым уже происходит освещение деятельности мэрии в прессе.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии Перми, акт проверки УФАС уже получен и администрация готовит свою позицию по этим претензиям.
В пресс-службе пояснили, что с 2016 года наряду с закупками по закону N44 администрация города использует механизм предоставления субсидий СМИ путем конкурсного отбора. По мнению мэрии, механизм субсидирования компаний предусмотрен Бюджетным кодексом РФ и не противоречит действующему законодательству и закону "О защите конкуренции".
"Для этого была разработана и утверждена необходимая нормативная база, то есть администрация работает в правовом поле (. . .) Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в СМИ утвержден постановлением администрации города от 14 марта 2016 года. Порядок соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации города. Всем заявителям обеспечивается равный доступ к информации об условиях и порядке проведения конкурса, ко всем получателям субсидий предъявляются одинаковые требования", - отмечает пресс-служба.
Также в мэрии подчеркнули, что к потенциальным участникам конкурса применяется единый подход - все, кто обращается, до момента окончания приема заявок получают консультации и разъяснения по пакету документов, оформлению проекта и так далее.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что претендовать на субсидию может любая компания, соответствующая установленным требованиям и представившая необходимый пакет документов. Конкурсные процедуры предусматривают оценку конкурентных преимуществ заявителей на основе различных критериев. Определение победителей определяется путем голосования членами комиссии, куда входят в том числе сторонние эксперты.
"Форма типового договора дает основания проверять публикации на этапе создания информационного материала, поскольку, являясь распорядителем бюджетных средства, администрация города заинтересована в эффективном использовании бюджетных средств и предоставлении объективной и достоверной информации жителям получателями субсидий. Деньги оплачиваются только по факту выполненных работ: вышедших статей, сюжетов, интернет-публикаций по заявленной в проекте тематике", - сказал представитель пресс-службы.
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