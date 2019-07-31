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31.07.19 10:21
Путин назначил Кириенко главным по подготовке фестиваля "Таврида-Арт"
Председателем оргкомитета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
В оргкомитет вошли 29 человек, среди которых: Кириенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, вице-премьер РФ Ольга Голодец, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, гендиректор ООО "Яндекс" Елена Бунина, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, руководитель Россотрудничества Эльвира Митрофанова, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина и другие.
Фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" пройдет 20-26 августа в Судаке.
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