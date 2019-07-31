Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду Москвы

Фото с официального сайта мэра Москвы
31 июля. Interfax-Russia.ru - В Нескучном саду в ближайшее время начнется комплексная реставрация паркового павильона Ванный домик, сообщает
пресс-служба департамента культурного наследия города.
Проект реставрационных работ для Ванного домика, построенного в конце XVIII века, уже утвержден.
"Домик был построен в стиле классицизм и является памятником архитектуры федерального значения. Сейчас в реставрации нуждается не только его уникальный декор, но и несущие конструкции. В настоящий момент специалисты приступают к масштабному комплексу работ по сохранению павильона. Благодаря этому уже в следующем году москвичи увидят уникальный памятник обновленным", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Емельянова.
По его словам, в ходе предстоящих работ к павильону будут проведены все коммуникации, помещение оборудуют современными системами пожаротушения и вентиляции.
Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Завершить реставрацию планируется весной будущего года.
Ванный домик был возведен в 1790-х годах в овраге над Екатерининским прудом. Внутри располагались мраморные ванны, которые наполняли водой из целебных источников. По мнению некоторых исследователей, домик мог служить купальней для императора и членов его семьи.
В советские годы павильон неоднократно перестраивался, он дважды переживал пожар (в 1960-е и в 2003 году), после последнего был закрыт и не использовался.