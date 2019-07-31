Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года

31.07.19 10:45

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 июля. Interfax-Russia.ru - К 7:00 среды температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до 8,3 градусов, что стало минимальным значением с начала календарного лета, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"И сегодня ночью, и 31 июля 1972 года на главной московской метеостанции фиксировалось 8,3 градуса", - сказал собеседник агентства.

В Метеобюро рассказали, что аналогичный температурный минимум был зафиксирован 4 июня, когда воздух также остывал до 8,3 градусов тепла.

"При этом абсолютный минимум для 31 июля за всю историю метеонаблюдений устоял: в этот день в 1971 году температура опустилась до 6,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что, согласно средним многолетним значениям, именно на конец июля и начало августа приходятся самые жаркие дни в году, однако сейчас температура отстает от нормы на 5-7 градусов.

По прогнозам, в среду днем при облачной погоде с прояснениями пройдут небольшие дожди, воздух не прогреется выше 12-14 градусов.

В четверг в дневные часы температура составит уже 15-17 градусов тепла, в пятницу - 16-18 градусов. В выходные столбики термометров приблизятся к 20-градусной отметке, однако температура останется ниже климатической нормы.

В целом в июле средняя температура оказалась ниже нормы только на 1 градус, а с начала лета она была на 1,1 градуса выше нормы.